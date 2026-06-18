Путин: Россия и АСЕАН регулярно консультируются по борьбе с наркотрафиком Фото: REUTERS.

Россия и государства АСЕАН на регулярной основе проводят консультации по вопросам противодействия терроризму, наркотрафику и организованной преступности. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«На регулярной основе осуществляются консультации по таким острым темам, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью, безопасное использование цифровых технологий», — подчеркнул российский лидер в ходе совместного заявления для СМИ с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим по итогам саммита в Казани.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, приуроченный к 35-летию установления отношений, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Участники проведут пленарное заседание и подпишут Казанскую декларацию, Комплексный план действий на 2026–2030 годы, а также заявления по энергетике и культуре. Владимир Путин в четверг, 18 июня, открыл основную программу форума.