Сценарист «Счастливы вместе» сел в тюрьму: его осудили за убийство участника «Дома-2»

Суд назначил Станиславу Берестовому 6 лет 7 месяцев за убийство Дмитрия Лукина. Фото: vk.com/brodyagi_kvn, кадр из проекта "Дом 2" телеканала "Ю".

Суд назначил 6 лет 7 месяцев колонии сценаристу сериала «Счастливы вместе» Станиславу Берестовому за убийство участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Берестовому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — зачитала приговор судья.

Ранее прокурор в Измайловском суде Москвы запросил Берестовому девять лет колонии строгого режима. Следствие сообщало, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, Берестовой в ходе ссоры нанес 91 удар ножом Лукину. От полученных травм он скончался на месте.

При этом сам Берестовой признал свою вину, но настаивал, что совершил преступление из-за самообороны. Ранее он говорил, что Лукин пришел и напал на него в нетрезвом состоянии, а также нанес несколько ударов и схватил нож с криком «убью».