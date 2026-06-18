Материалы о недвижимости судьи Якубовской направили в Генпрокуратуру РФ Фото: Shutterstock.

Материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерины Якубовской официально переданы в Генеральную прокуратуру РФ.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ, соответствующее поручение направил председатель ВС России Игорь Краснов. Основанием для жестких мер стали результаты внутренней проверки, которая подтвердила сомнительные операции судьи с недвижимостью.

По данным источника ТАСС, Екатерину Якубовскую подозревают в получении скрытого вознаграждения от застройщика элитного жилья в Краснодаре. Судья Якубовская вынесла «нужное» постановление в интересах строительной компании. Вскоре после этого стороны заключили договор купли-продажи недвижимости. В 2023 году судья стала владелицей квартиры площадью 130,3 кв. м в элитном жилом комплексе «Седьмой континент». Сумма сделки составила всего 16 млн рублей. По оценкам экспертов, эта цена оказалась в пять раз ниже рыночной стоимости объекта на момент покупки.

В настоящее время Генпрокуратура готовит антикоррупционный иск. Если вина судьи будет доказана, приобретенная на неподтвержденные доходы элитная недвижимость может быть обращена в доход государства, а самой Якубовской грозит досрочное прекращение полномочий и уголовное преследование.