Постпред Беларуси призвал страны ОБСЕ дать оценку атаке ВСУ на автобус с детьми. Фото: sbbytoday @ соцсети

Постпред Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас заявил, что Минск призывает государства-участники организации дать принципиальную оценку атаке Вооруженных сил Украины на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Об этом сообщает БелТА.

Дапкюнас призвал государства-участники ОБСЕ не только дать оценку киевскому удару по детям и мирным гражданам на Брянщине, но и прекратить накачивать регион вооружениями. Он подчеркнул, что Минск настаивает на использовании ОБСЕ по прямому назначению для мирного дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

«Призываем государства-участники ОБСЕ дать принципиальную оценку произошедшему, перестать подпитывать и без того взрывоопасную обстановку в регионе», — заявил дипломат.

Ранее МИД Беларуси потребовал от мирового сообщества жесткой оценки атаки украинского беспилотника на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области. Внешнеполитическое ведомство уже направило экстренные поручения всем загранучреждениям страны с особым приоритетом для постпредств при ООН, ОБСЕ и СНГ.