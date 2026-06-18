МИД Белоруссии требует международной оценки атаки ВСУ на автобус с детьми. ФОТО: Егор Ковальчук

Белоруссия намерена добиваться жесткой международной оценки со стороны мирового сообщества в связи с атакой украинского беспилотника на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области. Минск оставляет за собой право инициировать специальные слушания в ключевых международных организациях. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел республики в ответ на запрос РИА Новости.

Как сообщил представитель МИД Белоруссии Анатолий Варанков, внешнеполитическое ведомство уже направило экстренные поручения всем загранучреждениям страны. Особый приоритет дан постоянным представительствам при ООН, ОБСЕ и СНГ.

«Белорусская сторона намерена добиваться, чтобы этому вопиющему акту была дана должная международная оценка», — сказал дипломат.

Напомним, Следственный комитет (СК) Белоруссии официально квалифицировал произошедшее как «Акт терроризма» и возбудил соответствующее уголовное дело. Белорусские правоохранительные органы ведут плотную совместную работу с российскими коллегами.

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