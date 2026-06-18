Есть риск угодить в тюрьму: россиян призвали лишний раз не летать в Таиланд

Захарова призвала россиян осторожно планировать поездки в Таиланд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала сограждан внимательно и осторожно планировать поездки в Таиланд. Причиной тому стали высокие риски задержания российских граждан по запросу США. Тайские власти, судя по всему, готовятся вылавливать россиян по заказу американцев и экстрадировать их в Штаты.

«Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призвать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», - заявила дипломат на брифинге 18 июня.

Захарова отметила, что российская сторона просила Таиланд прокомментировать ситуацию и дать исчерпывающие объяснения, однако их не последовало. Несмотря на это, тайские власти остаются дружественными России, но США проводят свои операции там без оглядки на них.

Ранее KP.RU сообщил, что Штаты развернули большую кампанию по отлову россиян в Таиланде, не обращая внимание на местные власти.