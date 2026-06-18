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НовостиПолитика18 июня 2026 13:17

Володин заявил, что проведение СВО сорвало планы желавших остановить развитие РФ

Только достижение целей СВО поможет остановить "возродившееся на Украине зло", считает Володин
Вениамин ЗАХАРОВ
Володин заявил, что проведение СВО сорвало планы желавших остановить развитие РФ

Володин заявил, что проведение СВО сорвало планы желавших остановить развитие РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Специальная военная операция (СВО) помогла сорвать планы по остановке развития России. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ.

По его словам, только достижение целей СВО поможет остановить "возродившееся при поддержке бывшего президента США Джо Байдена и руководителей европейских государств на Украине зло".

Как утверждает Володин, все должны осознать, что представляет собой "неонацистский режим" на Украине и кто является его кумирами. Происходящее не должно остаться без последствий, как он заявил.

Председатель Госдумы ранее заявлял, что киевский режим, терпя поражения на передовой и отступая, сделал терроризм основным способом ведения конфликта. При этом Володин отметил, что перед лицом трудностей россияне всегда объединялись и преодолевали их.