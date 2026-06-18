Володин заявил, что проведение СВО сорвало планы желавших остановить развитие РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Специальная военная операция (СВО) помогла сорвать планы по остановке развития России. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ.

По его словам, только достижение целей СВО поможет остановить "возродившееся при поддержке бывшего президента США Джо Байдена и руководителей европейских государств на Украине зло".

Как утверждает Володин, все должны осознать, что представляет собой "неонацистский режим" на Украине и кто является его кумирами. Происходящее не должно остаться без последствий, как он заявил.

Председатель Госдумы ранее заявлял, что киевский режим, терпя поражения на передовой и отступая, сделал терроризм основным способом ведения конфликта. При этом Володин отметил, что перед лицом трудностей россияне всегда объединялись и преодолевали их.