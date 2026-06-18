На окраине Красноармейска ликвидирована элитная группа ССО ВСУ Фото: REUTERS.

Двое штурмовиков 1465-го мотострелкового полка 4-й бригады Южной группировки войск РФ уничтожили троих военнослужащих Сил специальных операций (ССО) Украины в ходе боя в промзоне Красноармейска. Об этом ТАСС сообщил командир батальона с позывным Задон, руководивший операцией.

По его словам, противник попытался закрепиться на занятой российскими войсками позиции, но бойцы обнаружили его передвижение по голосу и определили, в какой части здания находятся украинские спецназовцы. После этого координаты передали на командный пункт, и по позициям врага отработали сначала из танка, затем FPV-дронами.

Перед смертью раненый украинский спецназовец успел передать свои данные, подтвердив принадлежность к элитному подразделению. В ходе боя противник был полностью ликвидирован.

Ранее KP.RU писал, что подразделения группировки войск «Южная» освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике. Успех достигнут в результате активных и решительных действий российских военных.