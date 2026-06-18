В Нидерландах арестовали 13-летнюю девочку по подозрению в убийстве родителей

Полиция арестовала девочку-подростка по подозрению в причастности к убийству родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция арестовала девочку-подростка по подозрению в причастности к убийству родителей в населенном пункте Меерстад (провинция Гронинген). Об этом сообщил телеканал Dutch News.

По информации источника, полиция подтвердила арест девушки-подростка. Тела 53-летних мужчины и женщины были обнаружены среди ночи. Другие подробности не разглашаются. На данный момент продолжается тактическое и судебно-медицинское расследование.

Отмечается, что дом расположен в «небольшом жилом квартале». А незадолго до инцидента он был продан.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Красноярске мужчина разозлился на жену и поджег дом с четырьмя спящими детьми во время застолья. Пожар заметил проходящий мимо человек и вывел детей из дома. На данный момент их здоровью ничего не угрожает.