Фальков: рынок труда не нуждается в тотальном высшем образовании

Фальков отметил, что сегодня идет разумная балансировка между средним профессиональным и высшим образованием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рынок труда не нуждается в тотальном высшем образовании. Такое мнение высказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на XXVI международном форуме HREXPO PRO Людей.

По словам министра, сегодня идет разумная балансировка между средним профессиональным и высшим образованием. Он уточнил, что ректоры отечественных университетов охотно поддерживаю данную тенденцию.

«Нет такой необходимости в тотальном высшем образовании. С точки зрения, еще раз услышьте, рынка труда», - подчеркнул Фальков.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявлял, что государство возвращается к фундаментальному советскому образованию. По его мнению, старую модель учебы невозможно заменить. Также политик добавил, что РФ и ее соседи имеют все возможности для достижения мирового лидерства в сфере креативных индустрий.