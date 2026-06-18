Захарова высмеяла инициативу Финляндии и Швеции не пускать туристов из РФ: «Не знают уже, что придумать»

Захарова ответила на инициативу Финляндии и Швеции не пускать туристов из РФ. Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично отреагировала на инициативу Швеции и Финляндии запретить российским туристам посещать эти страны. Речь идет о гражданах РФ, которые служили в ВС России после начала спецоперации.

Мария Захарова назвала данное санкционное решение стран Европейского союза "параноидальным предложением".

"Уже они не знают, что придумать. Вот в этом проблема", - прокомментировала официальный представитель МИД РФ. Свое заявление дипломат сделала на брифинге.

Ранее KP.RU писал, что 15 июня глава МИД Финляндии Элина Валтонен сообщила о совместном со Швецией предложении ужесточить выдачу шенгенских виз для граждан России, аргументировав это тем, что россияне продолжают массово отдыхать на европейских курортах. Дипломат возмутилась тем, что туристы из РФ по-прежнему наслаждаются пляжным сезоном в ЕС, и направила соответствующие инициативы в Еврокомиссию.