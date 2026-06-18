Захарова назвала неонацистом главу ВВС ФРГ из-за слов о готовности к войне с РФ. Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала высказывания командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна неонацистскими. Свое заявление дипломат сделала 18 июня на брифинге.

Поводом для подобного высказывания стало интервью немецкого генерала британской газете The Telegraph, в котором он заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и черноморским пляжам, мало того, Германия готова вступить в боевое столкновение с РФ «уже сегодня ночью» .

«Это заявление абсолютно четко отвечает характеристикам неонацизма, другого краткого и однозначного определения для его слов нет», — подчеркнула Захарова. Дипломат выдвинула две версии происходящего: либо Нойман плохо знает историю, либо он реально неонацист.

Она обратила внимание, что в германской верхушке снова, как и 85 лет назад, циркулируют замыслы о ночных нападениях. И акцентировала момент, что никто из представителей политического руководства ФРГ не одернул генерала после подобных заявлений.

Ранее Мария Захарова прокомментировала инициативу Швеции и Финляндии запретить въезд российским туристам, которые служили в Вооруженных силах РФ после начала специальной военной операции. Дипломат назвала это решение Евросоюза «параноидальным предложением».