Лукашенко про пылающую границу, предупреждение НАТО от Захаровой и конфискация 115 миллионов у Митрошиной: главные события 18 июня

Лукашенко назвал обстановку на южной границе Белоруссии пылающей Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка на южной границе страны сейчас особенно напряжённая, если не пылающая. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого», который считается близким к пресс-службе белорусского лидера.

«Южная граница, полторы тысячи километров - вы это знаете, военные наши там стоят, - пылает как никогда», - высказался белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что это подтверждает необходимость усилить меры по охране границ, и подчеркнул, что военные обязаны защищать граждан, которые их содержат. Его заявление было сделано в контексте инцидента с украинским беспилотником, который атаковал автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

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