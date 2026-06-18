Захарова: Польша решила позориться до конца с орденом для Зеленского. Фото: МИД РФ

Власти Польши, оставив за Владимиром Зеленским орден Белого орла, решили позориться до самого конца. Такую оценку дала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что эту же высшую польскую награду в 1938 году получил один из руководителей нацистской Германии Герман Геринг. Тогда орден ему вручил президент Польши Игнаций Мосьцицкий во время визита Геринга в страну.

Захарова считает, что Варшава не сделала выводов из прошлого. По ее словам, ситуация с Зеленским показывает повторение прежних политических ошибок.

«В Варшаве, видимо, решили позориться до конца. <...> Не изменились ухватки польских политических элит», - заявила представитель ведомства.

Дипломат отметила, что ситуацию с награждением Геринга еще можно было бы объяснить политической ошибкой польских властей того времени. Однако в случае с Зеленским, как считает Захарова, подобное объяснение не подходит. Поскольку его нацистские заявления хорошо всем известны.

Ранее Захарова обратила внимание на странное поведение Зеленского и лидеров стран G7. По мнению дипломата, он пытался показать, как якобы может управлять объединением, «не привлекая внимание санитаров».