Единственная дочь умершей Татьяны Плетневой расплакалась на похоронах матери

С актрисой Татьяной Плетневой простились в Москве 18 июня Фото: кадр из фильма.

Единственная дочь Татьяны Плетневой Алена не смогла сдержать слез во время прощания со своей матерью, которая умерла после борьбы с раком печени. Траурная церемония прошла в Москве в четверг, 18 июня.

Артистка ушла из жизни 14 июня. 18 июня родные, коллеги и друзья собрались, чтобы проводить звезду кино в последний путь. Алена Плетнева находилась у гроба матери и старалась держаться, несмотря на сильные эмоции.

Рядом с дочерью актрисы был актер Владислав Дунаев. Артист Евгений Кисляк принес для Плетневой букет красных роз. Проститься со звездой приехал и участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин, который дружил с ней.

Андрей Малахов передал венок с надписью: «Навсегда в наших сердцах». В организации похорон Алене помогали друзья ее матери. Из-за болезни актрисы семья оказалась в сложном материальном положении. На погребение за короткий срок удалось собрать 200 тысяч рублей.

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