Выпускница школы-интерната для слепых в Петербурге сдала ЕГЭ на 200 баллов, фото: vk.com/shkolagrota

Выпускница петербургской школы-интерната для слепых и слабовидящих Дарья Василенко сдала ЕГЭ на 200 баллов по русскому языку и литературе. Губернатор Александр Беглов поздравил ее и пожелал успехов в поступлении в СПбГУ, сообщает "КП-Петербург".

В будущем Даша мечтает стать журналисткой. Она с первого класса учится в школе-интернате имени Грота, увлекается плаванием. Девушка побеждала в олимпиадах для детей с ограниченными возможностями. Ее достижения вписали в историю Петербурга.

"Школа имени Грота - первое и старейшее учебное заведение в России для слепых - является гордостью города. В этом учебном заведении школьники с нарушениями зрения получают образование по специализированным программам и навыки для дальнейшей учебы и самостоятельной жизни", - отметил Александр Беглов.

Учителя школы внедряют передовые методы, которые привлекают внимание коллег из других регионов и стран. В школе-интернате, где обучается 357 детей с проблемами зрения, созданы все условия для получения качественного образования. Программа обучения длится 13 лет, и впервые в России здесь разработана методика проведения ЕГЭ для незрячих, предусматривающая увеличение времени на выполнение заданий на полтора часа.

Ранее KP.RU сообщил, что во Владивостоке выпускницу избил знакомый и отобрал телефон, когда та спешила на ЕГЭ. Несмотря на нападение, девушка все равно пошла на экзамен и написала его.