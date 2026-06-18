Нетаньяху: Израиль пока не собирается выводить войска из Южного Ливана

Нетаньяху заявил, что мир на Ближнем Востоке можно сохранить лишь, если ЦАХАЛ продолжит миссию в Ливане Фото: REUTERS.

Израиль не собирается выводить свои войска из южных районов Ливана в целях безопасности. Об этом сообщил премьер государства Биньямин Нетаньяху на открытии нового туристического маршрута по библейским местам на берегу реки Иордан.

По его словам, сохранить мир на Ближнем Востоке можно только в том случае, если израильские военные будут курировать обстановку в Ливане. Поэтому ЦАХАЛ продолжит находиться там.

«Нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что Иерусалиму уже якобы удалось «сломить ось зла» во главе с Ираном. К ней политик также причислил радикальное палестинское движение ХАМАС и ливанскую шиитскую группировку «Хезболлах».

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что глава Белого дома Дональд Трамп сильно устал от агрессии Нетаньяху. По данным газеты, американскому лидеру надоело отметать просьбы премьера Израиля одобрить очередную военную операцию в ближневосточном регионе.