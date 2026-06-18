Совбез: Лукашенко жестко контролирует ход расследования атаки ВСУ на автобус Фото: REUTERS.

Президент Беларуси Александр Лукашенко держит на личном жестком контроле расследование обстоятельств удара боевиков ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Об этом сообщил Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Президент отдал ряд поручений: разобраться, до конца разобраться, провести свое расследование. Следственный комитет и спецслужбы это проводят", - сказал он.

Этот факт Лукашенко держит на самом жестком контроле, это связано со здоровьем и безопасностью белорусских граждан, отметил Вольфович.

Как писал сайт KP.RU, ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск сохраняет спокойствие и намерен установить все обстоятельства атаки на автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области.

Напомним, 17 июня боевики ВСУ при помощи дрона атаковали и автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Пострадали несколько человек, в том числе дети. Погибла беременная мама двоих детей.