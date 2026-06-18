SCMP: члены АСЕАН посетили РФ, несмотря на давление западных стран. Фото: IMAGO/Russian President official/Global Look Press

Визит лидеров государств-членов АСЕАН на саммит в Казани показал, что их не волнует давление со стороны западных стран. Такую оценку выразила китайская газета South China Morning Post.

В статье говорится, что визит премьера Малайзии Анвара Ибрагима в Россию демонстрирует твердую позицию стран АСЕАН на международной арене. В первую очередь участники саммита собираются решить проблему с поставками топлива в условиях сохранения напряженности на энергорынке. Таким образом, азиатские государства не желают потакать требованиям США в этом вопросе.

«Двухдневный юбилейный саммит Россия - АСЕАН превратился в небольшую, но показательную проверку влияния Вашингтона в Юго-Восточной Азии», - указано в материале.

Как уточняет издание, лидеры зарубежных делегаций проводят встречи с российским главой Владимиром Путиным, несмотря на непрекращающиеся попытки Запада подавить влияние Москвы в мире.

Ранее президент РФ призвал членов АСЕАН переходить на национальную валюту. По словам Владимира Путина, это поможет странам улучшить совместную работу в сфере торговли.