Мендель: Атака ВСУ по автобусу в Брянской области может обострить конфликт. Фото: Егор Ковальчук

Атака ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области может привести к обострению вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявила Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского.

«История с беспилотником, ударившим по автобусу, перевозившему белорусских детей на территории России, может спровоцировать новый опасный виток эскалации», - написала она в личном аккаунте в социальной сети X.

Напомним, что 17 июня киевский режим атаковал автобус детской футбольной команды из Беларуси в Брянской области. Погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее очередным террористическим актом, совершенным боевиками ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на атаку ВСУ продолжением специальной военной операции.