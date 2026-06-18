Вэнс: США не разморозят активы Ирана, пока Тегеран не выполнит обязательства Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты не станут размораживать заблокированные за рубежом активы Ирана, пока Тегеран не выполнит обязательства в рамках договоренностей стран. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы не разблокируем ни одного доллара из этих средств, пока иранцы не выполнят свои обязательства, а выполнить их они могут несколькими способами», - подчеркнул Вэнс в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Американский вице-президент отметил, что он не знает точной суммы замороженных активов. По словам Вэнса, их объем может достигать порядка 200 млрд долларов. Большая часть из них находится в Европе или странах Персидского залива.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о подписании мирной сделки с Ираном. Как заявил Вэнс, стороны могут провести церемония подписания сделки уже в предстоящие выходные на мероприятии в Швейцарии.