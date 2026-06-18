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НовостиВ мире18 июня 2026 18:05

Вэнс: США не разморозят активы Ирана, пока Тегеран не выполнит обязательства

Вэнс заявил, что США не разблокируют ни одного доллара из замороженных средств Ирана, пока республика не выполнит свои обязательства
Мария МАМАЕВА
Вэнс: США не разморозят активы Ирана, пока Тегеран не выполнит обязательства

Вэнс: США не разморозят активы Ирана, пока Тегеран не выполнит обязательства

Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты не станут размораживать заблокированные за рубежом активы Ирана, пока Тегеран не выполнит обязательства в рамках договоренностей стран. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы не разблокируем ни одного доллара из этих средств, пока иранцы не выполнят свои обязательства, а выполнить их они могут несколькими способами», - подчеркнул Вэнс в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Американский вице-президент отметил, что он не знает точной суммы замороженных активов. По словам Вэнса, их объем может достигать порядка 200 млрд долларов. Большая часть из них находится в Европе или странах Персидского залива.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о подписании мирной сделки с Ираном. Как заявил Вэнс, стороны могут провести церемония подписания сделки уже в предстоящие выходные на мероприятии в Швейцарии.