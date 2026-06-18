Путин разрешил запуск нового завода по производству СПГ в Татарстане Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин разрешил запуск нового завода по производству сжиженного природного газа в Татарстане. Особенностью этого завода станет новейший отечественный компрессор, предназначенный для крупнотоннажного производства СПГ. К испытаниям этого компрессора Путин также поручил приступить незамедлительно.

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите ввести объект в эксплуатацию и приступить к испытаниям первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ», - обратились к Путину на церемонии запуска завода.

В ответ глава государства дал официальное разрешение и отметил, что этот объект станет важным шагом в укреплении технологической независимости России.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин разрешил иностранным странам платить за СПГ в рублях через все банки России до 1 октября 2026 года. Без особого разрешения оплата возможна только через Газпромбанк.

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