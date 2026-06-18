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НовостиПолитика18 июня 2026 18:20

Путин заявил, что жители Татарстана мужественно воюют на СВО

Путин отметил героизм уроженцев Татарстана во время встречи с Миннихановым
Сергей КУДРИН
Путин заявил, что жители Татарстана мужественно воюют на СВО

Путин заявил, что жители Татарстана мужественно воюют на СВО

Фото: REUTERS.

Уроженцы Татарстана мужественно и героически выполняют свои задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой региона Рустамом Миннихановым 18 июня 2026 года.

«Ребята ваши здорово воюют: мужественно, героически», - сказал президент.

Президент России подчеркнул, что Татарстан занимает передовые позиции в технологическом и промышленном секторе. Глава государства отметил, что местные власти постоянно следят за развитием этих направлений, а в регионе разрабатываются уникальные производственные проекты.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин поддержал разволновавшегося военнослужащего, выступавшего на встрече с участниками СВО в День России. Президент отметил, что под пулями наши герои переживают меньше.

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