Уехавшую в Сирию россиянку обвинили в содействии террористам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Женщину, ранее проживавшую в Санкт-Петербурге, подозревают в участии в боевых действиях на стороне радикальных исламистов. По данным российских силовых структур, она была членом незаконного вооруженного формирования и международной террористической организации (МТО), как сообщает РИА Новости.

"Бывшую жительницу Петербурга обвиняют во вступлении в незаконное вооруженное формирование и участии в боевых действиях на стороне МТО... По полученным данным, девушка 1990 года рождения вместе с малолетними детьми транзитом через Турцию направилась в САР, где вступила в ряды террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, в которой на тот момент состоял ее муж", - сказал собеседник агентства.

Муж обвиняемой покинул Санкт-Петербург, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне МТО. Она последовала за ним и воевала на стороне вооружённых группировок против правительственных сил Сирии.

Преступные действия были выявлены благодаря показаниям ранее арестованных участников террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*. В случае возвращения или экстрадиции в Россию ей может грозить до 25 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщил, что в Ингушетии задержали пособника боевиков, напавших на "Крокус Сити Холл".

* - запрещенная в России террористическая организация