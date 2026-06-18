Захарова: Целью учений НАТО в Армении стало обучение войне с Россией, фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ранее никто не мог предположить, что армянские военные будут обучаться ведению боевых действий против России. Однако именно такая задача стоит перед участниками совместных учений Еревана и НАТО, считает дипломат.

«Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить», - сказала Захарова на брифинге 18 июня.

Захарова отметила, что в России проживает значительное количество этнических армян. Эти люди не намерены разрываться между двумя странами и воспринимают Россию и Армению как единое историко-культурное пространство.

Ранее KP.RU сообщил, что в Армении, приостановившей членство в ОДКБ, с 17 по 25 июня проходят учения Eagle Partner с участием военнослужащих Армении, США, Франции и Греции.