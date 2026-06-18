Guardian: Британия готовится к ответу РФ на задержание танкера Smyrtos Фото: REUTERS.

Британские власти опасаются возможных ответных действий со стороны России после задержания нефтяного танкера Smyrtos, который, по их мнению, якобы связан с российским «теневым флотом». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском военном ведомстве.

По данным издания, в Лондоне заранее рассматривали возможные последствия этой операции и предполагают, что Москва может предпринять ответные шаги. В Торговой палате судоходства Великобритании заявили, что судовладельцы и капитаны судов якобы готовы к "возможным ответным мерам со стороны России".

Отметим, что само по себе задержание танкера - незаконно и нарушает десятки существующих положений о международном морском судоходстве. И, судя по всему, британцы это прекрасно понимают.

Ранее KP.RU сообщил, что британские ВМС задержали танкер Smyrtos, пытавшийся пройти через Ла-Манш. В операции участвовали Королевская морская пехота и Национальное агентство по борьбе с преступностью.