14 июня британские военные задержали в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos Фото: REUTERS.

Захват британскими властями танкера Smyrtos в Ла-Манше — циничный шаг для укрепления позиций премьера Кира Стармера. Такое заявление сделал бывший главком ВМС Великобритании Том Шарп, его слова приводит Daily Express.

14 июня британские военные задержали в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, который, по данным Лондона, имеет отношение к России. Судно шло под флагом Камеруна.

В публикации издания сказано, что задержание судна — попытка создать видимость решительности на фоне политического кризиса. В разговоре с DE Шарп подчеркнул, что решение выглядит «глубоко циничным» на фоне ситуации в стране.

На минувшей неделе в отставку ушли глава Минобороны Джон Хили и его зам Алистер Карнс из-за провалов в финансировании оборонных обязательств. На этом фоне Лондону, по мнению Шарпа, потребовался эффектный внешнеполитический жест.

Британское Министерство обороны, впрочем, настаивает на том, что задержание якобы проведено в строгом соответствии с британским и международным законодательством. Как писал KP.RU, ранее депутат Бен Обес-Джекти, комментируя захват танкера, также заявил, что Стармер пошел на это, чтобы похвастаться «победами» на саммите G7 на фоне отставок в Минобороны.