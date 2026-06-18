Спецсессия МУС по делу прокурора Карима Хана пройдет 24 июля в Нью-Йорке Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

24 июля в Нью-Йорке пройдет специальная сессия Ассамблеи МУС, где будет принято решение о судьбе прокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах с использованием своего положения. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

«Бюро Ассамблеи стран-участниц приняло решение созвать специальную сессию в Нью-Йорке 24 июля, чтобы рассмотреть дисциплинарное разбирательство в отношении прокурора», - сказал собеседник агентства.

9 июня МУС временно отстранил Хана от работы до завершения дисциплинарного расследования по обвинениям в сексуальных домогательствах. Бюро Ассамблеи Римского статута передало это дело в надзорный орган и назначило его рассмотрение на специальное заседание.

В мае 2025 года Хан взял административный отпуск на время проведения расследования. В августе The Guardian сообщила о новых обвинительных заявлениях в адрес Хана по поводу сексуальных преступлений, произошедших в 2009 году, от женщины, которая тогда работала у него стажером. Чтобы отстранить Хана от должности, необходимо получить две трети голосов стран-участниц.

Ранее KP.RU сообщил, что именно Хан был инициатором абсурдной деятельности МУС, связанной с «ордером на арест Владимира Путина».