После обнаружения морского дрона Греция обратилась к Зеленскому с призывом: "Надо избегать"

Премьер Греции призвал Зеленского не расширять зону боевых действий Фото: REUTERS.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис после обнаружения морского беспилотника ВСУ призвал Владимира Зеленского не допускать расширения боевых действий за пределы зоны конфликта. Об этом сообщает Euractiv.

По данным издания, во время встречи с киевским главарем на саммите ЕС в Брюсселе Мицотакис поднял вопрос найденного у острова Лефкада украинского морского дрона.

"Мицотакис предупредил, что расширения военных операций за пределы зоны боевых действий надо избегать", - следует из материала.

Напомним, в Ионическом море был обнаружен безэкипажный катер со взрывчаткой. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас уточнил, что это рассматривается греческими властями как крайне серьезная проблема.

Позже представитель МИД Греции Лана Зохью заявила, что Афины направили Киеву официальный протест. По ее словам, соответствующее обращение было передано Украине как в устной, так и в письменной форме.