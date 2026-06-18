Минобороны Украины заявило о новой военной помощи Запада на $1,5 млрд Фото: REUTERS.

Участники контактной группы по Украине объявили о новом пакете военной помощи на сумму 1,5 млрд долларов, 500 млн долларов из которых будут направлены на дальнобойную артиллерию. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Сегодня был анонсирован один из самых больших пакетов помощи по программе PURL — 1 миллиард долларов. Также был озвучен пакет помощи на артиллерию — 30 плюс километров. Это будет примерно 500 миллионов долларов», — передает его слова Telegram-канал «Новости.LIVE».

Федоров также сказал, что было сделано «много разрозненных абъявлений» примерно на 4 млрд долларов, однако он не уточнил, как именно будут потрачены оставшиеся деньги.

Накануне глава МО Германии Борис Писториус заявил, что Берлин выделит Киеву дополнительные 400 млн долларов на ПВО и ракеты Patriot.