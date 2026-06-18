МИД: Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова Фото: REUTERS.

Европейское издание Politico Europe в самый последний момент отказало в публикации ранее согласованной статьи главы МИД РФ Сергея Лаврова. Издание объяснило это «редакционным решением».

Полная версия материала под названием «Украина, Европа и глобальная безопасность» размещена на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

В статье министр Лавров отмечает, что весь двадцатилетний опыт переговорного процесса с Европой, выступающей частью «коллективного Запада», говорит лишь об одном: переговоры с РФ — не более чем «обманная тактика». В своем материале глава МИД РФ также сделал ряд важных заявлений. Лавров назвал настоящую цель Европы в конфликте на Украине. По словам министра, европейские страны не настроены на переговоры с Россией, они хотят сохранить существующий режим в Киеве.