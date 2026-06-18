В МИД РФ прокомментировали планы Европы по укреплению силового потенциала

Лавров: Европа объясняет усиление ядерного потенциала стратегической автономией Фото: REUTERS.

Под лозунгом достижения «стратегической автономии» европейские страны существенно усиливают свои оборонные возможности, в том числе в ядерной области. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Материал готовился для публикации в Politico Europe, однако в последний момент статья была снята по решению редакции издания.

«При всем этом политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые якобы не ограничиваются Украиной», — сказал российский министр.

Лавров добавил, что в случае открытого военного конфликта между Россией и НАТО не исключены самые тяжелые и разрушительные последствия.

При этом военкор KP.RU Александр Коц назвал три сценария, по которым Европа начнет войну с Россией.