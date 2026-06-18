Мошенники придумали новую схему обмана с якобы новой пошлиной: подробности

Мошенники атакуют россиян звонками якобы от лица мобильного оператора Фото: REUTERS.

Мошенники звонят якобы от операторов и уговаривают россиян подтвердить данные через «Госуслуги», чтобы избежать новой пошлины за номер, которую на самом деле никто не вводил. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Абонентам поступают звонки от "операторов сотовой связи" с предупреждением, что в связи с изменениями законов вводится обязательная пошлина на номер», — сказал источник для РИА Новости.

Эксперты объяснили схему действий мошенников. Сначала злоумышленники убеждают граждан: чтобы избежать введения пошлины, нужно немедленно верифицироваться через «Госуслуги». Потом под этим предлогом заставляют назвать код, который фактически открывает доступ к аккаунту.

Собеседник агентства напомнил, что операторы никогда не просят диктовать коды доступа к «Госуслугам» или коды для сброса пароля при проверке номера или тарифа.

Как ранее отмечал KP.RU, мошенники отличаются тем, что постоянно торопят жертву, давят на ее эмоции и запугивают.