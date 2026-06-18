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НовостиОбщество18 июня 2026 22:04

Мошенники придумали новую схему обмана с якобы новой пошлиной: подробности

Мошенники атакуют россиян звонками якобы от лица мобильного оператора
Анна ПЕТРОВА
Мошенники атакуют россиян звонками якобы от лица мобильного оператора

Мошенники атакуют россиян звонками якобы от лица мобильного оператора

Фото: REUTERS.

Мошенники звонят якобы от операторов и уговаривают россиян подтвердить данные через «Госуслуги», чтобы избежать новой пошлины за номер, которую на самом деле никто не вводил. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Абонентам поступают звонки от "операторов сотовой связи" с предупреждением, что в связи с изменениями законов вводится обязательная пошлина на номер», — сказал источник для РИА Новости.

Эксперты объяснили схему действий мошенников. Сначала злоумышленники убеждают граждан: чтобы избежать введения пошлины, нужно немедленно верифицироваться через «Госуслуги». Потом под этим предлогом заставляют назвать код, который фактически открывает доступ к аккаунту.

Собеседник агентства напомнил, что операторы никогда не просят диктовать коды доступа к «Госуслугам» или коды для сброса пароля при проверке номера или тарифа.

Как ранее отмечал KP.RU, мошенники отличаются тем, что постоянно торопят жертву, давят на ее эмоции и запугивают.