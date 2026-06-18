ЕС впервые продлил антироссийские санкции сразу на год, а не на шесть месяцев

ЕС впервые продлил антироссийские санкции сразу на год Фото: REUTERS.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение впервые продлить действующий пакет санкций против России на 12 месяцев вместо стандартных шести. Об этом сообщил представитель Европейского совета.

"Лидеры ЕС приняли решение продлить санкции сразу на 12 месяцев, а не на 6, как раньше", - сказал он журналистам.

Формальное утверждение продления санкций до 31 июля 2027 года ожидается на следующей неделе на уровне министров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения, которые могут быть введены.

Ранее KP.RU сообщал, что ограничительные меры западных стран наносят больший ущерб прежде всего их инициаторам. Президент РФ Владимир Путин отметил, что хоть у России и заблокировали около 300 миллиардов долларов, сейчас в стране накоплено уже более 500 миллиардов.