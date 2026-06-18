Боевикам ВСУ запретят играть в азартные игры: киевские власти идут на крайние меры

Кабмин Украины ограничит доступ боевиков ВСУ к азартным играм Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Украины начало разрабатывать систему, которая ограничит участие боевиков ВСУ в азартных играх. Об этом заявило министерство цифровой трансформации.

Проблема приобрела такой масштаб, что киевские власти готовы идти на крание меры.

«Правительство дало старт для разработки механизма, ограничивающего участие <...> в азартных играх», — говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram-канале.

Как уточняется, решение разработано совместно с Минобороны Украины. Сейчас ведется его техническая реализация. Основная цель заключается в недопущении игровой зависимости военнослужащих ВСУ.

В министерстве раскрыли суть работы механизма. Так, при входе на платформу онлайн-казино система в автоматическом режиме будет проверять пользователя по двум реестрам — списку ограниченных в доступе к гэмблингу и военному реестру, который разрабатывает Минобороны. При выявлении совпадений доступ к сервису закрывается.

Тем временем в рядах ВСУ жалуются на подход главкома ВСУ Александра Сырского к формированию подразделений.