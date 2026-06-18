В МИД РФ отметили намеренное затягивание Европой времени: так ЕС надеется подготовиться к конфликту с РФ

Лавров: ЕС хочет тянуть время ради достижения боеготовности к конфликту с РФ Фото: REUTERS.

Европа стремится любыми средствами выиграть время, чтобы к 2030 году достичь «боеготовности» к конфликту с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

«Достигнуть "боеготовности" для конфликта с Россией в Европе планируют к 2030 году. До этого хотят тянуть время различными способами», — говорится в материале.

Министр РФ привел высказывание главы бельгийского генштаба, который, как отметил Лавров, с цинизмом констатировал, что у Европы есть в запасе несколько лет — и они «оплачены украинской кровью».

Статья Лаврова готовилась для публикации в издании Politico Europe. Однако в последний момент статья была снята в связи с «редакционным решением».

При этом глава МИД РФ предупредил, что столкновение между НАТО и РФ может перерасти в обмен ядерными ударами.