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НовостиВ мире19 июня 2026 0:09

На Западе отреагировали на унижение Зеленского на саммите НАТО

Журналист Христофору: Рютте унизил Зеленского условиями участия в саммите НАТО
Анна ПЕТРОВА
Журналист Христофору: Рютте унизил Зеленского условиями участия в саммите НАТО

Журналист Христофору: Рютте унизил Зеленского условиями участия в саммите НАТО

Фото: REUTERS.

Генсек НАТО Марк Рютте унизил Владимира Зеленского, не допустив его к общему заседанию лидеров Альянса на саммите в Анкаре. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Когда заседание закончится, то Зеленский будет умолять о дополнительных поставках оружия и всего, что можно вытрясти из кошелька европейцев. Если, конечно, кто-то выйдет к нему в коридор», — сказал он в эфире YouTube-канала.

Эксперт считает, что поведение Рютте ставит в тупик украинцев, которые воочию видят реальное отношение НАТО к их стране.

Как ранее заявил Рютте, на саммите в Турции для киевского главаря предусмотрен иной формат по сравнению с некоторыми прошлыми встречами, когда отдельные сессии Совета НАТО–Украина проводились на высшем уровне.

В свою очередь Зеленский унизил присутствующих на саммите G7 во Франции своим внешним видом — туда он заявился в кроссовках.