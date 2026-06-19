Названы документы, необходимые для поступления в вуз

Минобрнауки перечислило документы для поступления в вуз Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пакет документов для зачисления в вузы включает паспорт, разрешение на обработку личных данных, аттестат о среднем образовании или диплом колледжа, а также другие необходимые бумаги. Об этом напомнили в Минобрнауки в разговоре с РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что можно подать как оригиналы, так и копии документов, при этом заверять их не обязательно.

«Документы на иностранном языке представляются с переводом на русский язык. Документы об образовании, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы в России при необходимости», — напомнили в ведомстве.

Абитуриент может подать документы в пять вузов и до пяти специальностей в каждом, напомнили в Минобрнауки.

Напомним, те школьники, которые написали ЕГЭ по двум и более дисциплинам на 100 баллов, получат выплату в размере 100 тыс. рублей.

По данным Рособрнадзора, нерешаемых заданий на ЕГЭ в этому году не было.