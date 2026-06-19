Мошенники начали обманывать россиян предложениями заменить домофон: в чем суть аферы

Мошенники обманывают граждан под предлогом якобы замены домофона Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники звонят россиянам якобы от лица управляющих компаний, обещают новые ключи от домофона и выманивают код для взлома «Госуслуг». Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов для РИА Новости.

«Мошенники активно осваивают новые схемы обмана. Последнее время получаю жалобы граждан на мошенничество с заменой домофонов», — сказал Колунов.

Так, злоумышленники под видом замены домофона обещают бесплатные ключи, просят записать код из смс, якобы уникальный для квартиры, после чего требуют его продиктовать.

По словам парламентария, получив код, аферисты сразу взламывают аккаунт, а затем начинают угрожать жертве возможными последствиями — от оформления фиктивных доверенностей до взятия кредитов и хищения денег.

Тем временем аферисты также начали атаковывать граждан звонками якобы от лица мобильного оператора.