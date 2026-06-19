Во Франции атаковали завод производителя дронов для Киева Фото: REUTERS.

Завод французской компании Delair, выпускающей беспилотники для Украины, в начале июня подвергся нападению. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники.

"Первого июня в предприятие бросили несколько коктейлей Молотова", - говорится в материале.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали нескольких подозреваемых. Прокуратура Тулузы начала расследование по факту повреждения имущества общественно опасным способом.

Несмотря на возбуждение уголовного дела, серьезного ущерба заводу нанесено не было, поскольку зажигательная смесь не сработала должным образом.

Спустя несколько дней возле завода произошел еще один инцидент. Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) задержало выходца из Белоруссии по подозрению в шпионаже за предприятием.

По данным издания, мужчину задержали 3 июня неподалеку от производственной площадки Delair на юго-западе страны. При нем обнаружили специальное оборудование, а сам он снимал на камеру прототип беспилотника компании.

Следователи утверждают, что мужчину неоднократно замечали рядом с заводом. После допроса в DGSI 5 июня ему предъявили обвинения в передаче иностранному государству сведений, способных нанести ущерб национальным интересам Франции. С этого времени он остается под стражей.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что лидеры европейских государств приняли решение об увеличении производства и поставок украинской стороне дронов, предназначенных для нанесения ударов по территории России.

Также военное ведомство опубликовало десять точных адресов предприятий в ряде стан Европы, Израиле и Турции, которые выпускают беспилотники для киевского режима.

Как писал KP.RU, Россия последовательно выступает против любых поставок оружия Украине, рассматривая их как прямое вмешательство Запада в конфликт. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки Киеву не способствуют мирному урегулированию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что масштабная милитаризация Украины со стороны Евросоюза привела к тому, что Киев превратился в одного из главных экспортеров нестабильности в мире.