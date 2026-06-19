Мошенники нацелились на выпускников: речь идет об изменении баллов ЕГЭ

Мошенники предлагают выпускникам изменить результаты ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники звонят выпускникам под видом экспертов, предлагают за деньги улучшить баллы ЕГЭ и скрываются вместе с деньгами. Об этом предупредили в сервисе «МТС Защитник».

Злоумышленники обещают стопроцентное исправление баллов ЕГЭ, используя манипуляции и давление. Если жертва поддается, ей приходит ссылка на оплату — якобы аванс за будущую работу.

«После получения оплаты "помощники" исчезают - никаких изменений результатов не происходит», — уточнил источник в беседе с РИА Новости.

В сервисе напомнили, что настоящие экспертные комиссии никогда не предлагают исправить баллы по телефону. Изменение результатов ЕГЭ незаконно, а проверить их можно лишь на официальных порталах или обжаловать в установленном порядке.

Кроме этого, мошенники активизировались в сфере недвижимости. Так, аферисты активно генерируют фото несуществующих апартаментов для аренды.