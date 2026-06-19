Оперштаб Кубани опроверг сообщения о загрязнении Черного моря

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Информация о якобы росте химического загрязнения в Черном море и об ухудшении санитарного состояния местных рек из-за паразитов, не соответствует действительности. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

По данным ведомства, распространяемые в соцсетях утверждения основаны на устаревшем санитарно-эпидемиологическом отчете за прошлый год и не отражают текущую ситуацию.

"Исследование морской воды проводили как раз после аварии с нефтяными танкерами в Керченском проливе. Поэтому представленные данные не являются актуальными на сегодняшний день", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что в отчете Роспотребнадзора отсутствуют сведения о заборе проб воды в реках Краснодарского края, и ведомство подобных исследований не проводило.

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