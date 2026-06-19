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НовостиПроисшествия19 июня 2026 3:29

Хлопок газа произошел в доме в Новосибирске, пострадали два человека

В Новосибирске перекрыты две улицы для тушения пожара после хлопка газа в доме
Анна ПЕТРОВА
Хлопок газа произошел в доме в Новосибирске, пострадали два человека

Хлопок газа произошел в доме в Новосибирске, пострадали два человека

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате хлопка газа в жилом доме на улице Народной в Новосибирске пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«От министра здравоохранения региона получил известие о происшествии — двое пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси в доме на улице Народной в Новосибирске», — написал он в «Максе».

Глава региона также сообщил, что медики оказывают помощь пострадавшим. Возгорание в настоящее время ликвидируют.

По данным регионального управления МЧС, перекрыты две улицы для тушения пожара после хлопка газа в доме. По данным местного МЧС, при пожаре после хлопка газа в доме спасены четыре человека.