Четыре человека спасены при пожаре после хлопка газа в Новосибирске Фото: Станислав БЕЛКИН. Перейти в Фотобанк КП

Четыре человека были спасены при пожаре в трехэтажном жилом доме в Калининском районе Новосибирска, где произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"По оперативной информации, сотрудники МЧС России при помощи трехколенной лестницы спасли 4 человека. В настоящее время они переданы бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о двух пострадавших в результате хлопка газа в доме на улице Народной. Им оказывается медицинская помощь.

Как писал KP.RU , движение на улицах Народная и Богдана Хмельницкого было временно перекрыто. По данным МЧС, меры приняты для беспрепятственного тушения пожара и работы спасателей.

Ранее в Ялте произошел пожар в многоквартирном доме. По данным прокуратуры по Республике Крым, после тушения огня были обнаружены тела трех человек. На месте возгорания работали криминалисты и следователи.