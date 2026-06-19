Лавров рассказал, чем грозит столкновение НАТО с РФ Фото: REUTERS.

Текущая международная обстановка несет риск прямого столкновения между НАТО и Россией. Это может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами», — сказал он в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

По словам дипломата, европейские страны сохраняют курс на расширение сферы влияния, стремясь привлечь Украину, Молдавию и Армению. При этом НАТО уже включила в альянс Финляндию и Швецию.

Статья Лаврова готовилась для публикации в издании Politico Europe. Однако в последний момент материал был снята, это объяснили «редакционным решением».

При этом в неопубликованном в Politico Europe материале Лавров сделал ряд важных заявлений.

Как показывает опыт последних лет, для европейских стран переговоры с Россией служат лишь «тактической уловкой», считает Лавров.

По словам главы МИД РФ, Европа приписывает России «агрессивные планы», что, по мнению российской стороны, не создает условий для содержательных переговоров.

Как отметил Лавров, европейские страны стремятся достичь военной готовности к столкновению с РФ к 2030 году, а пока что будут всячески затягивать время.

Реальной целью европейских лидеров, по мнению российской стороны, являются не переговоры с Москвой, а поддержание киевского режима.

Лавров акцентировал: европейские страны планируют «заморозить» боевые действия в Украине, а затем ввести туда силы «коалиции желающих».

Европа, отметил Лавров, одержима идеей экспансии. Поэтому она нацелена на освоение Украины и Молдавии, а также стремится вовлечь в свою орбиту Армению.

Лавров подчеркнул, что Европа заинтересована в поражении России в конфликте. Именно поэтому рассматривать ее как беспристрастного наблюдателя невозможно. Поэтому сначала Европе нужно сначала восстановить доверие России, которое она подорвала. Только после этого возможен содержательный диалог, добавил глава российского МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также предупредила, любое нападение стран НАТО на территорию страны повлечет за собой сокрушительный ответ.