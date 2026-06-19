Володин: продавцы вейпов делают всё, чтобы на них подсели

Володин: продавцы вейпов делают все, чтобы на них подсели Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продавцы вейпов делают все, чтобы люди подсаживались на их продукцию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере «МАКС»

Так он прокомментировал закон, который дает регионам право вводить запрет на продажу вейпов. Володин назвал это решение обоснованным и необходимым.

По словам спикера Госдумы, вейпы становятся привлекательнее из-за вкусовых добавок и ароматизаторов. Особенно часто, как отметил Володин, на это попадаются дети.

«Продавцы вейпов делают все для того, чтобы те, кто пользуется этой продукцией, на них, в буквальном смысле слова, подсели», — заявил он.

Володин добавил, что родители, учителя и врачи бьют тревогу из-за распространения вейпов. По его словам, число заболеваний дыхательных путей выросло на 30%.

Спикер Госдумы также напомнил об опросах, где россияне высказывались за запрет такой продукции. Он подчеркнул, что регионы лучше знают ситуацию на местах и смогут принимать выверенные решения. Такие законы уже есть в Нижегородской области, Пермском крае и Пензенской области.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что 74% россиян поддерживают полный запрет продажи вейпов в стране. Тогда в Госдуме рассматривали поправки, которые позволяют регионам ограничивать розничную торговлю электронными системами доставки никотина и жидкостями для них. Спикер парламента отмечал, что такая мера прежде всего направлена на защиту детей и подростков.