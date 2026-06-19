Дроны ВСУ 14 раз атаковали транспортный цех ЗАЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Запорожской атомной электростанции (АЭС) сообщила, что транспортный цех станции 14 раз подвергся атаке беспилотников украинской армии. В результате ударов произошло выгорание одного из боксов.

«Зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха... Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны», — сказано в канале ЗАЭС в «Максе», где самым главным назвали . отсутствие пострадавших.

В сообщении также отмечается, что масштаб ущерба оценить невозможно из-за угрозы повторных атак. Персонал станции принимает меры для поддержания безопасности и устойчивой работы объекта.

Напомним, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь на пятницу, 19 июня, сбили 133 украинских беспилотника. Системы ПВО работали над Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Москвой и Черным морем.

В ночь на четверг, 18 июня, было сбито 555 дронов, из которых 180 — над Москвой. Атака стала самой массированной за два года.