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НовостиПолитика19 июня 2026 5:40

Мендель назвала бесчеловечным решение фон дер Ляйен по украинским беженцам

Мендель отметила, что фон дер Ляйен хочет отправить украинских мужчин на их родину, несмотря на тотальную коррупцию и облавы ТЦК
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Марк СОКОЛОВ
Мендель назвала бесчеловечным решение фон дер Ляйен по украинским беженцам

Мендель назвала бесчеловечным решение фон дер Ляйен по украинским беженцам

Фото: REUTERS.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала бесчеловечным возможное ограничение приема украинских беженцев в ЕС. Так она отреагировала на письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран Евросоюза.

В своем посте в X Мендель напомнила, что фон дер Ляйен призвала ограничить прием украинских беженцев, насколько это возможно. В первую очередь это может коснуться мужчин призывного возраста. По словам главы ЕК, помощь Брюсселя не должна мешать способности Киева «защищать себя».

«Европа когда-то открыла свои двери в знак солидарности. Теперь она рискует отправить мужчин обратно на передовую против их воли. Бесчеловечно», — написала Мендель.

Она также добавила, что украинских мужчин фактически могут вернуть в систему, где есть уличные облавы, взяточничество в призывных пунктах и сообщения о злоупотреблениях. По мнению Мендель, такой подход вызывает серьезные вопросы с точки зрения прав человека.

Ранее KP.RU писал, что Еврокомиссия хочет сузить круг украинцев, которые смогут получать временную защиту в ЕС. По данным Spiegel, изменения могут затронуть новоприбывших мужчин призывного возраста. В Евросоюзе также обсуждали вариант исключения из программы граждан Украины от 23 до 60 лет. Сейчас статус временной защиты в ЕС имеют около 4,33 миллиона украинцев.