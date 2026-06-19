«Ночь провели спокойно»: в Минздраве Беларуси сообщили о состоянии детей, пострадавших под Брянском

В Минске прооперируют ребёнка, пострадавшего при атаке ВСУ на автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врачи в Минске планируют 19 июня прооперировать ребенка, который пострадал при атаке дрона ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии. Об этом со ссылкой на республиканский Минздрав сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что состояние госпитализированных в Минске детей стабильное, прошедшую ночь они провели спокойно.

Накануне, напомним, раненых при атаке на автобус с детьми в Брянской области доставили в Беларусь.

До этого посол Белоруссии в РФ Юрий Селиверстов заявил, что ответственные за атаки дрона на автобус с белорусскими детьми в Брянской области лишены исторической памяти и используют террористические методы.

Трагедия произошла в среду 17 июня на федеральный трассе А-240 в Почепском районе Брянской области. Рядом граница с Украиной, сомнений в том, что удары шли именно оттуда - никаких.