Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей Запорожья

Замминистра Мурачев: Украина начала частичную эвакуацию жителей города Запорожья Фото: REUTERS.

Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожье, а также ряда населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.

По его словам, есть подтвержденные факты эвакуации мирного населения из населенных пунктов, находящихся под контролем украинских властей в Запорожской области.

«Самые крупные из них — Орехов, Никополь (Днепропетровская область), также есть информация об эвакуации из Запорожья, однако там она пока носит избирательный и частичный характер», — приводит РИА Новости слова замминистра.

Ранее в Харьковской области Украины объявили об обязательной эвакуации в семи населенных пунктах на Золочевском направлении. Соответствующее решение было принято на заседании совета обороны области.